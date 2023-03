Rugby. Domani il Savona sfida l'Ivrea, missione vittoria per puntellare la salvezza

E’ arrivata la primavera e in questo fine settimana si passera’ ufficialmente all’ora solare, spostando le lancette dell’orologio un’ora avanti. Nei Campionati nazionali pero’, solo per questo fine settimana, non cambiera’ ancora l’inzio delle partite mantenendo le 14,30. E dopodomani allo stadio CarliniBollesan saranno in campo il CUS Genova di Bernardini e Snook e il Settimo Torinese guidato tecnicamente dal duo Regan Sue – Alejandro Eschoyez, ben noti soprattutto ai fans della Pro Recco. Loro hanno scritto tanta storia per il club rivierasco, pertanto ovviamente anche per la palla ovale ligure. Il CUS e la Pro Recco, che giocherà invece a Biella, sono in piena zona retrocessione, e considerando che alla fine del Campionato mancano ancora cinque giornate, le speranze di evitare play out e di cadere in Serie B, si assotigliano sempre piu’. Confronti da vincere per entrambe insomma, del resto ufficialmente il discorso salvezza è ancora aperto. Intanto in Serie B il Savona ricevendo l’Ivrea, formazione non da primi posti nel girone, ha la concreta possibilità di allungare il distacco da Varese, Ivrea, Olbia e Novara garantendosi una piu’ sicura permanenza fra i cadetti. Proseguono anche i tornei giovanili, con le attività legate al minirugby con raggruppamenti in quel di Cogoleto ed al CarliniBollesan ed anche con partite dei Campionati dedicato agli Under 15 ed U. 19.

SERIE A GIRONE 1 – VII G. RITORNO domenica h. 14,30

CUS Genova – TKGROUP VII Torino (Carlini-Bollesan di Genova arb. Marazzo C.)

Biella – AIRCOM Recco (Stadio del Rugby di Biella arb. Pellegrino A.)

Parabiago – Amatori Alghero

Noceto – A.S.R. Milano

CUS Milano – Parma

PROMOTICA I Centurioni in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 63, Noceto 54, Centurioni e CUS Milano 48, ASR Milano 44, Biella 41, VII Torino e Parma 38, Alghero 29, CUS Genova e Pro Recco punti 9.





SERIE B GIRONE 1 – VI G. RITORNO domenica h. 14,30

Savona – Ivrea (Fontanassa di Savona arb. Scopelliti L.)

Bergamo – Olbia

Tutto Cialde Lecco – Amatori&Union Milano

PROBIOTICAL Amatori Novara – Varese

Unione Monferrato – Amatori Capoterra (sab.15,30 Asti)

R.C. Piacenza in sosta.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 68, Amatori&Union Milano 63, Capoterra 58, Lecco 48, Bergamo 42, Piacenza 41, Savona 22, Varese 19, Ivrea 18, Olbia e Novara 8.

SERIE C PROMOZ. GIR. 4 – III G. RIT. domenica h. 14,30

DR FERROVIARIA Spezia – San Mauro (Pieroni di La Spezia arb. Grondona M.)

Province dell’Ovest – Biella2 (posticipata al 14/5)

Volpiano – Rivoli

Rho – Stade Valdotain

CLASSIFICA: Rho punti 45, Stade Valdotain 39, San Mauro 30, RC Spezia 21, Rivoli 19, Volpiano 10, Biella2 7, Province dell’Ovest punti 6.

UNDER 19 II FASE/A – III GIOR. AND. domenica h. 12,30

Biella – Pro Recco (posticipata al 14/5)

TKGROUP VII Torino – Unione Monferrato

CLASSIFICA: VII Torino punti 10, Unione Monferrato (*) 5, Biella e Pro Recco (*) punti 0.

(*) una partita in meno

UNDER 19 II FASE/B – I GIORNATA domenica h. 12,30

URP Alessandria – Amatori Genova (G3 di Novi Ligure (AL) arb. Chiarle R.)

UR Riviera – Moncalieri (Fontanassa di Savona arb. Cassinelli I.)

UNDER 17 INT. 1 ZONA 2 VI G. RITORNO sabato

San Mauro – Amatori Genova (h. 17,00 Campo D’Altorio di San Mauro T.se (TO) arb. Fasano G.)

Unione Monferrato – Lainate (h. 17,30 Campo LungoTanaro di Asti arb. Dumitru S.)

Amatori&Union Milano – Parabiago (h. 18,00 Campo Crespi di Milano arb. Annoni G.)

CUS Torino – Province dell’Ovest (h. 18,00 Campo Albonico di Grugliasco (TO) arb. Grosso L.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 55, Province dell’Ovest 44, Parabiago 40, CUS Torino 36, Amatori Genova 31, San Mauro 27, Monferrato 17, Lainate punti 4.

UNDER 17 II FASE/A – II GIORNATA ANDATA

U.R.P. Alessandria – Biella (sab. h. 16,30)

CUS Genova – Stade Valdotain (dom. h. 11,00 Carlini-Bollesan di Genova arb. Borgo D.)

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain punti 5, CUS Genova 4, Biella e U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 15 II FASE CONSOLIDAMENTO – XVII G. sabato

Pro Recco/RC Spezia – Volpiano (h. 15,30 Marchesani di Calvari (GE) arb. Poggi D.)

UR Riviera – Unione Monferrato (h. 16,30 Pino Valle di Imperia arb. Ardoino Al.)

URP Alessandria 1 – CUS Genova 1 (h. 15,30 C.S. CUSPO di Alessandria)

URP Alessandria 2 – CUS Genova 2 (h. 16,30 C.S. CUSPO di Alessandria)

San Mauro – Amatori Genova – Province dell’Ovest (h. 16,00 D’Altorio di San Mauro T.se (TO))

ATTIVITA’ UNDER 7/9/11

SABATO 25 MARZO ritrovo alle ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Società Iscritte: CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Reds, Superba

SABATO 25 MARZO ritrovo alle ore 15:00, inizio alle ore 15:30 c/o lo Stadio Carlini-Bollesan di Genova (org. CUS Genova)

Società Iscritte: CUS Genova, Amatori Genova, Pol. CAP&S, Pro Recco, Tigullio