Calcio. Prima Categoria B: giochi apertissimi dal secondo al sesto posto, in coda Letimbro e Priamar a caccia di punti salvezza

Come da regolamento ormai consolidato, anche il girone B di Prima Categoria deve rinunciare ai tradizionali anticipi del sabato, rispettando la totale contemporaneità delle partite che mettono ancora in palio punti preziosi in ottica playoff, playout e salvezza.

Programma quindi calendarizzato per le ore 15.00, ad eccezione di Albissole-Speranza, in campo alle 16.00 sul nuovo sintetico del "Faraggiana" senza più alcun obiettivo di classifica.

Da circoletto rosso invece Spotornese-Multedo (dirottata al "Chittolina" di Vado), Savona-Pra (al "Picasso" di Quiliano), Priamar-Masone e Olimpic-Vadese, determinanti per definire la griglia playoff, ancora tutta da scrivere con ben cinque squadre raccolte in soli cinque punti.

In zona salvezza la Letimbro cerca gli ultimi punti salvezza contro il Quiliano già promosso, mentre la squadra di Pusceddu resta impegnata nel testa a testa a distanza con il Città di Cogoleto (atteso dal match interno contro la Veloce già retrocessa), penultimo in classifica e a caccia di punti per garantirsi almeno lo spareggio playout.

Il programma: