Calcio. Serie D: il Vado fa tappa a Legnano per ritrovare i tre punti, giochi ancora aperti in chiave quinto posto e in zona playout

Il girone A di Serie D ha già emesso il verdetto più importante subito prima di Pasqua, con il Sestri Levante meritatamente promosso in C, ma ci sono ancora quattro giornate di campionato cruciali per delineare le due griglie playoff e playout.

Sanremese e Vado sono ormai certe di un piazzamento da top five, al Bra manca solamente un piccolissimo passo per avere la certezza matematica, mentre in ottica quinto posto i giochi restano ancora aperti.

Assumono così particolare importanza le due sfide odierne tra Legnano-Vado e Bra-Ligorna: in terra lombarda, la formazione di Didu andrà a caccia del bottino dopo aver raccolto un solo punto con Sestri Levante e Sanremese, ma troverà sul suo cammino una formazione che vuole continuare a cullare ambizioni di playoff nonostante siano ancora sei le lunghezze di distanza dalla quinta piazza occupata dal Ligorna.

Proprio i genovesi, alle prese con qualche defezione di troppo in questa ultima parte di campionato, faranno visita al Bra, mentre Asti e Gozzano sono attese dagli incroci contro Pont Donnaz (in casa) e Fezzanese (in trasferta).