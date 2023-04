Grande successo per seconda edizione di Cremona&Bricks

Dopo l’entusiasmo e la grande partecipazione della prima edizione, si chiude con grande successo l’edizione 2023 di Cremona&Bricks, l’evento che attraverso i celebri mattoncini colorati promuove il valore formativo del gioco, inteso sia come strumento per l’apprendimento scolastico dei ragazzi, sia come utile supporto alla formazione professionale per gli adulti.

Cremona&Bricks è la sintesi dell’unione tra CremonaFiere e l’associazione Cremona Bricks, una sinergia nata con l’obiettivo di creare un evento sui mattoncini che, andando oltre le costruzioni, possa diventare un vero e proprio percorso formativo che passa dal gioco all’apprendimento, dall’educazione alla crescita professionale. Tutti elementi coerenti con alcuni degli obiettivi del Piano di Sviluppo di CremonaFiere che amplia costantemente i propri orizzonti con l’attenzione alla qualità e allo sviluppo a medio lungo termine.

“L’iniziativa- dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere- organizzata da CremonaFiere in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks rinnova per il secondo anno un esito estremamente positivo che conferma con numeri e presenze quanto queste forme di creatività e di aggregazione siano utili nel contesto sociale non solo per incentivare in maniera propositiva e originale la formazione degli studenti, ma anche per avvicinare le imprese a nuovi approcci orientati al miglioramento della competitività aziendale attraverso la formazione. CremonaFiere rinnova il suo impegno, ancora una volta, nella differenziazione dell’offerta proposta con grandi risultati”.

“Il successo di questa due giorni – commenta Ugo Carminati, Presidente dell’Associazione Cremona Bricks – ripaga le fatiche e il duro lavoro dei mesi precedenti. Ringrazio tutti i volontari dell’Associazione e CremonaFiere, grazie alla quale è stato possibile realizzare un evento di questo calibro. Le nostre menti sono già proiettate alla prossima edizione, appuntamento quindi al 13 e 14 Aprile 2024!”.

Notevole la partecipazione da tutta Italia con oltre 200 espositori, su un totale di 24mila mq di esposizione, provenienti da molte regioni; 40 eventi nei due giorni di manifestazione, tra cui musical con tantissimi spettacoli a tema Disney e Harry Potter, convegni con approfondimenti e momenti formativi dedicati ad appassionati e collezionisti di mattoncini, insegnanti, genitori, e mondo business. Otto aree di gioco diverse e 228 mq di Diorama City. Questi i numeri che chiudono la buona riuscita della seconda edizione che ha coinvolto un vasto pubblico di grandi e piccini che in due giorni si sono potuti dedicare alla didattica e al divertimento grazie alle numerose iniziative organizzate.

Cremona&Bricks, infatti, è molto di più di un’esposizione, è un vero e proprio progetto formativo che anche durante l’anno ha coinvolto i ragazzi di 15 scuole primarie e secondarie con il contest “Progetta una lezione STEM

con LEGO® Education”. Oggi in fiera alle 16 la premiazione dei vincitori: la classe 3B della scuola secondaria Don Gaetano Portioli dell’IC Ugo Foscolo di Vescovato (CR), guidata dalla prof.ssa Simona Pilotti; la classe 3A dell’Istituto comprensivo di Siziano (PV), guidata dal prof. Riccardo Bonomi, la classe 2CM dell’IIS Benedetto Castelli di Brescia, guidata dalla prof.ssa Chiara Pintossi, le classi 5B-C-E dell’IC Marconi di Casalmaggiore (CR), guidate dalle docenti Teresa Prestileo, Rosalia Saimbene, Ambra Nicoli e Nicoletta Lombardi e la classe 2D della scuola secondaria IC Diotti di Casalmaggiore (CR), guidati dal professor Guido Ballarini.