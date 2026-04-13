Bocce | La Targa d'Oro torna ad illuminare Alassio e il ponente ligure, appuntamento al prossimo week end

La Città del Muretto si prepara a diventare per la 73a volta capitale delle bocce (volo): nel prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 aprile, andrà in scena una nuova edizione della Targa d’oro Città di Alassio, storica gara internazionale cui hanno già aderito complessivamente 291 formazioni per un totale di 1.014 giocatori, dai 12 agli 80 anni, uomini e donne, di tutte le categorie. Per iscriversi c’è tempo sino alle ore 14 di domani, martedì 14, dopo di che si procederà al sorteggio.

Oltre al tabellone principale, che ha già messo insieme 216 quadrette, grande successo hanno riscosso, ancora una volta, la competizione femminile (Targa Rosa, 12a edizione), con 48 coppie, e quella giovanile Under 15 (Targa Junior), proposta per la 13a volta, arrivata a 27 coppie.

Tra i pretendenti al prestigioso successo finale della Targa d’oro non mancano, ovviamente, tutti i migliori interpreti italiani della specialità e un buon numero di big stranieri, in arrivo da Francia, Svizzera, Principato di Monaco, Croazia e Slovenia. Tra i nomi da seguire, si segnalano i transalpini Leiva Marcon-Landraud-Molager-Cedric (Cro Lyon), Data-Collet-Janzic-Buniva (La Perosina), Grosso-Grattapaglia-Deregibus-Bellazzini (Brb Ivrea) e Pretto-Carello-Baccino-Cavallo (Bocce Mondovì), quest’ultima quadretta con tre campioni ib carica.

In totale le formazioni estere sono una trentina, con record nel femminile (8) e tra i giovani (6, di cui cinque dalla Croazia).

Oltre che ad Alassio (Palasport Ravizza, Fenarina), l’attesissima kermesse sarà ospitata nella giornata di sabato (primo turno alle ore 8) anche ad Albenga (Bocciofila Palasport e Parrocchia San Bernardino), Garlenda, Loano, Pietra Ligure, Andora e Diano Marina. Dalla sera di sabato si giocherà solo al Palaravizza, con ingresso a pagamento. Confermata per la giornata conclusiva, dalle ore 10.30, la diretta streaming sulla web tv federale topbocce.live. La finale scatterà intorno alle ore 16.30.

Dopo sei edizioni, per motivi logistici e di complessità organizzativa, non ci sarà invece la Targa Bis, la gara “complementare”, che permetteva ai perdenti dei primi due turni di avere una seconda opportunità per essere protagonisti sul palcoscenico alassino.

La vigilia, sarà occupata, nel pomeriggio di venerdì 17, al Palaravizza, dalla Targa Special, serie di iniziative a carattere promozionale e amatoriale, riservate anche a giovani studenti alassini e al pubblico.

La 73a Targa d’oro è organizzata per la quarta volta dalla Asd Circolo La Fenarina in stretta collaborazione con Gesco Alassio, sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce e della Federazione Internazionale Bocce, con il supporto di Comune di Alassio (tramite il tavolo della rete di destinazione) e Regione Liguria (enti promotori), con il sostegno di Fondazione De Mari e con il patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Savona e Comune di Albenga.

Nel weekend della Targa d’oro sono attesi ad Alassio anche la vicepresidente di Regione Liguria, con delega allo sport, Simona Ferro, il presidente della Federazione Italiana Bocce Roberto Favre e il presidente della Federazione Internazionale Pascal Hernandez.

Il sito di riferimento è www.boccealassio.it. Social: Facebook e Instagram.

Le dichiarazioni delle autorità

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore allo sport Roberta Zucchinetti: “Con sincera gioia e grande orgoglio accogliamo la 73ª edizione della Targa d’Oro, rivolgendo i nostri complimenti e un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che contribuiscono alla perfetta riuscita di questo prestigioso evento sportivo. Questo appuntamento, che ogni anno attendiamo con entusiasmo, rappresenta una tradizione profondamente radicata nella storia della nostra città e, al tempo stesso, una splendida occasione di incontro, confronto e condivisione tra gli appassionati di questo antico e affascinante sport. La Targa d’Oro si conferma una manifestazione straordinaria, da sempre all’insegna dello spirito di amicizia e del fair play, nonché uno degli eventi sportivi più amati e sentiti della nostra città, nella quale lo sport rappresenta un vero e proprio pilastro e una preziosa occasione di crescita, arricchimento personale e aggregazione per i giovani e per le persone di tutte le età. Nel rivolgere un benvenuto davvero caloroso a tutti i partecipanti, auguriamo loro una competizione ricca di soddisfazioni e un piacevole soggiorno ad Alassio".

La vicepresidente della Regione, Simona Ferro: “La Targa d’oro Città di Alassio ritorna con la sua 73a edizione e si prepara ad illuminare il Palasport Ravizza con uno spettacolo agonistico mozzafiato: parliamo della gara di bocce più partecipata d’Italia, una competizione storica che ormai costituisce un punto di riferimento imperdibile a livello nazionale ed internazionale, in grado di attirare nella nostra regione i migliori giocatori da diversi Paesi. Gli elementi che vengono sempre messi in campo sono il fascino della tradizione, la passione sportiva e l’entusiasmo travolgente degli atleti e delle delegazioni di accompagnatori al loro seguito. Questi sono i fattori che rendono la Targa d’oro un appuntamento clou, capace di elevare per un fine settimana la Città di Alassio e, più in generale, il Ponente ligure al rango di capitale della disciplina delle bocce nel panorama sportivo italiano. L’amministrazione regionale sostiene sempre con convinzione questa gara perché, oltre all’aspetto sportivo che attira appassionati da tutta Europa, essa rappresenta anche un importante veicolo di promozione turistica su ampia scala, un volano di rilievo per tutto il nostro territorio. I complimenti vanno quindi all’Asd Circolo La Fenarina che, insieme all’amministrazione comunale di Alassio, ha saputo organizzare per la quarta volta consecutiva un evento di questa caratura, con la consueta puntualità e attenzione ai dettagli”.

Il presidente federale, Roberto Favre: “È con grande piacere che rivolgo il mio saluto a tutti i partecipanti, agli appassionati e agli amici delle bocce in occasione della 73ª Targa d’Oro Città di Alassio, uno degli appuntamenti più prestigiosi e storici del panorama boccistico nazionale e internazionale. Da oltre settant’anni questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento per la specialità volo, capace di coniugare tradizione sportiva, alto livello tecnico e grande partecipazione. La presenza dei migliori atleti, unita alla passione del pubblico, contribuisce ogni anno a rendere questo evento un momento di grande valore per tutto il movimento boccistico. Le fasi finali, ospitate come da tradizione al Palasport Ravizza, saranno seguite anche attraverso la diretta streaming sulla web-tv federale, permettendo agli appassionati di vivere da vicino le emozioni della competizione. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Asd Circolo La Fenarina per l’impegno e la passione con cui organizza questa prestigiosa manifestazione e, in particolare, alla Presidente Graziella Ferraresi per il lavoro e la dedizione che da anni contribuiscono al successo della Targa d’Oro. Un ringraziamento va inoltre ai volontari, alle istituzioni e agli sponsor che sostengono l’evento. A tutti gli atleti auguro giornate di sport intenso e di leale confronto, nel segno dei valori di rispetto, correttezza e amicizia che da sempre contraddistinguono il nostro movimento”.



