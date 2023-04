Basket, A2 femminile. L'Amatori Savona batte Matelica e si prende i playoff

L'ultima giornata di campionato del girone Sud di Serie A2 femminile sancisce il verdetto finale sulla stagione dell'Amatori Savona: l'ottavo posto conquistato grazie alla vittoria contro Matelica e la sconfitta di Umbertide contro Firenze valgono la qualificazione ai play-off per la squadra ligure.

La serie inizierà domenica 23 aprile e vedrà le ragazze di coach Dagliano impegnate contro la prima classificata del girone, la USE Scotti Empoli.

LA PARTITA

Al Pallone Geodetico di Vado Ligure la Thunder Halley Basket Matelica arriva senza particolari obiettivi di classifica, avendo già saldamente le mani sul sesto posto; Savona invece si gioca il tutto per tutto e parte con la giusta grinta ed energia andando a piazzare subito un parziale di 6-0. La buona gestione dei possessi e le basse percentuali della squadra ospite propiziano il risultato del primo quarto, 16-7.

Secondo periodo che si apre con Savona che dà l'impressione di poter scappare, ma i molti errori al tiro e un impatto più concreto di Gonzales (con gli assist) e delle lunghe marchigiane (con rimbalzi e punti) permettono a Matelica di rimanere aggrappata alla partita e di chiudere il primo tempo sul 35-28.

Mentre arrivano notizie confortanti dal campo di Umbertide, con Firenze stabilmente in vantaggio di una decina di lunghezze, Amatori Savona perde il controllo della partita, si fa prendere dalla frenesia e realizza solo 8 punti nel terzo quarto; Matelica quindi riprende coraggio ed impatta sul 44-44 a 10 minuti dalla fine.

Nel quarto finale la squadra di casa si scuote, con Pobozy e Vivalda (che segna ed esce per infortunio) rimette la testa avanti, poi con la tripla di Sansalone si porta addirittura sul +8 e sul +10 quando il capitano ligure si ripete da dietro l'arco. Firenze vince a Umbertide e gli ultimi minuti di Vado Ligure sono in crescendo per le biancorosse che chiudono il match sul 68-55.

Queste le parole del capitano alice Sansalone nel post partita:

"Il nostro obiettivo era chiudere bene la stagione, la notizia del vantaggio di Firenze su Umbertide ci ha dato l'energia che ci serviva per resistere al tentativo di rimonta di Matelica. È un risultato inaspettato e che ci rende molto felici, nel giro di due anni abbiamo conquistato la promozione in A2, la salvezza e adesso i Playoff cambiando pochissimo il nostro gruppo, che si è sempre allenato con grande impegno ed ha spesso gettato il cuore oltre l'ostacolo".

Azimut Wealth Management Amatori Pallacanestro Savona 68 - Thunder Halley Basket Matelica 55.

(16-7);(18-21);(8-14);(26-13).

Tabellini:

Savona: Ceccardi 6, Vivalda 4, Ghigliotto ne, Salvestrini, Poletti 3, Lo Re ne, Sansalone 9, Picasso 4, Paleari 6, Leonardini 2, Pobozy 18, Zanetti 16. All Dagliano, Ass Cacace, Colandrea, Faranna.

Matelica: Cabrini 11, Stronati, Celani 2, Grassia 4, Steggink 5, Gramaccioni, Gonzales 9, Zamparini 4, Iob 3, Michelini 11, Franciolini 6. All Cutugno.