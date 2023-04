I De Bernardi del Circolo Vela Orta si aggiudicano il Trofeo Classe Star Varazze 2022-23

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, a Marina di Varazze, si sono tenute le ultime due giornate di prove (15 in totale) della Classe Star, il Trofeo Invernale Varazze 2022-23, organizzato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, con la collaborazione e sponsorizzazione: dell'ospitante porto turistico, della fabbrica di cioccolato Lavoratti (recentemente acquistata da Fabio Fazio e Davide Petrini), della Gioielleria Salvemini e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Sullo scalino più alto del podio sono saliti Stefano e Francesco De Bernardi del Circolo Vela Orta, armatori dell’imbarcazione SDM, numero velico 8373; al secondo posto Magni Roberto e Pozzi Giovanni della LNI di Mandello Del Lario, su Dominique numero velico 7881; al terzo posto Pedone Angelo e Pedone Alberto della LNI Sezione di Varazze, su ASTAR numero velico 7509.

Alla premiazione tenutasi nel pomeriggio di domenica 16 aprile, darsena della Marina di Varazze, in via dei Tornitori, davanti alla sede della locale sezione della LNI, al termine delle prove in acqua, oltre allo Staff degli organizzatori, sono intervenuti: l’Assessore Laura Manna che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e Simona Salvemini, titolare dell’omonima Gioielleria che ha offerto ai partecipanti un gadget a tema e una confezione di prelibati cioccolatini Lavoratti