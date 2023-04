Rari Nantes Savona. Scelto lo slogan vincitore: "Più unici che...Rari!"

Sono stati davvero numerosi gli slogan taggati ai profili social di Svsport.it nel corso dell'ultima settimana.

La finale di andata di Coppa Len ha infatti acceso la partecipazione dei tifosi savonesi, pronti a incitare il club biancorosso in vista del match decisivo di Budapest in programma il 29 aprile.

Gli slogan sono stati inoltrati alla società di Corso Colombo e a prevelare è stato il motto: "Più unici che... Rari".

Il vincitore può richiedere il premio, il viaggio e il soggiorno a Budapest per due persone per assistere alla finale di ritorno di Len Euro Cup, all'indirizzo info@svsport.it entro e non oltre le ore 12 di giovedì 20 aprile 2023.info@svsport.it