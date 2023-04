Calcio, Andora. Chiaffitella è sicuro del passaggio societario: "L'accordo con l'attuale dirigenza è stato raggiunto a febbraio. Non mi aspetto sorprese da persone che reputo serie"

Ho stima di tutti e tre i dirigenti e non ho dubbi che rispettino il loro impegno: sostanzialmente non mi aspetto sorprese dalla riunione di domani

I nostri progetti? Far tornare i ragazzi di Andora all'interno delle nostre leve e arrivare in Serie D tra 10 anni con i giocatori della nostra cittadina, rievocando gli anni più belli della nostra realtà. Oltre al direttivo avremo anche l'aiuto di un amico fraterno come Carlo Pinsoglio. Ovviamente non avrà compiti diretti, visto il suo impegno con la Juventus, ma il suo sostegno e la sua esperienza non potranno che darci una grossa mano. L'auspicio è che in futuro il suo coinvolgimento possa essere ancora più forte.