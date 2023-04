Volley: sarà Albissola a rappresentare la nostra provincia alle finali regionali Fipav di categoria

Domenica 23 aprile sono andate in scena le prime semifinali dei campionati di categoria maschili (under 19 e under 15) e femminili (under 18 e under 14).

La giornata ha definito le prime otto finaliste dei campionati.

Questi i risultati:

Palazzetto dello Sport di Ge-Manesseno (Under 19 maschile)

Colombo Genova - Vitrum & Glass Carcare 3-0 (25-23 25-23 25-13)

Clapsy Albisola Pallavolo – Admo Volley 3-0 (25-12 25-19 25-22)

Paladiamante di Ge-Bolzaneto (Under 18 Femminile)

Wonder Volley - Cogovalle 3-1 (20-25 25-16 25-17 25-18)

Asd Lunezia Volley - Iglina Albisola Pallavolo 1-3 (18-25 18-25 25-16 25-27)

Palestra Comunale di Toirano (Under 15 Maschile)

Unione Maschile Sanremo - Cus Genova 1-3 (23-25 25-18 11-25 23-25)

Colombo Genova - Admo Volley 3-0 (25-17 25-14 25-15)

Palasport Guzzetti di Loano (Under 14 Femminile)

Albenga Volley – Paladonbosco Palavolo Ge 0-3 (16-25 12-25 21-25)

Asd Lunezia Volley – Wonder Volley 0-3 (21-25 20-25 14-25)

FIPAV Liguria esprime un sentito ringraziamento ai responsabili degli impianti che hanno permesso lo svolgimento delle semifinali.

Questa la composizione delle finali che si disputeranno domenica 30 Aprile e lunedì 1 Maggio.

U19 Maschile (Palaravizza di Alassio Domenica 30 Aprile ore 16)

Colombo Genova - Clapsy Pallavolo Albisola

U18 Femminile (Palaravizza di Alassio Domenica 30 Aprile ore 19)

Wonder Volley Genova - Iglina Pallavolo Albisola

U15 Maschile (Palazzetto di Manesseno Lunedì 1 Maggio ore 16)

Colombo Genova - Cus Genova

U14 Femminile (Palazzetto di Manesseno Lunedì 1 Maggio ore 19)

Wonder Volley Genova - Paladonbosco Pallavolo Ge