Pallanuoto | Rari sconfitta dal Marsiglia, Angelini promuove i suoi ma non l'arbitraggio: "Nei momenti di difficoltà dei nostri avversari, espulsioni concesse rapidamente" (VIDEO)

La Rari Nantes Savona è uscita con rammarico dall’andata degli ottavi di finale di Len Euro Cup. Alla “Zanelli” il Marsiglia si è imposto 12-11 al termine di una sfida di altissimo livello, intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Un match vibrante, segnato da grande agonismo e, a tratti, da momenti di tensione, con una direzione arbitrale apparsa in alcune fasi eccessivamente severa nei confronti dei padroni di casa.

"Sono i primi quattro tempi di una gara di otto, contro una corazzata dal punto di vista tecnico, finanziario e abbiamo visto anche politico - ha dichiarato a fine gara il tecnico savonese Alberto Angelini - Loro non hanno rubato niente, ma gli arbitri gli hanno concesso rapidamente - in qualsiasi momento in cui loro erano in difficoltà - espulsioni e controespulsioni, senza avere mai paura. Detto questo una Rari fortissima, una Rari determinata, una Rari orgogliosa, che fa tanti errori perché ovviamente la nostra qualità è inferiore e quando si va a dei giri di motore così alti gli errori aumentano. Lo abbiamo visto anche nel Marsiglia, con i loro tanti nazionali".

Ai biancorossi resta la consapevolezza di una prestazione di grande spessore e una fiammella di speranza ancora accesa in vista del match di ritorno in programma il 7 marzo: "Ho visto tanta voglia di confrontarsi - ha concluso Angelini - andiamo a Marsiglia con lo stesso spirito".