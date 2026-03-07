Pallanuoto | Euro Cup. Provaci Rari, serve la vittoria questa sera a Marsiglia per approdare ai quarti di finale

Sulla carta sembra una missione quasi impossibile, ma la Rari Nantes Savona è pronta a provarci. Questa sera, nella vasca del Cercle de Nageurs di Marsiglia (fischio d’inizio alle ore 19, arbitri il serbo Putnikovic e l’ungherese Fodor), i biancorossi affronteranno il ritorno degli ottavi di finale di Len Euro Cup, chiamati a ribaltare la sconfitta subita all’andata.

Una settimana fa, alla “Zanelli”, il Marsiglia si è imposto di misura per 12-11, lasciando però ancora aperto il discorso qualificazione: per conquistare l’accesso ai quarti di finale, la squadra allenata da Alberto Angelini dovrà vincere con almeno due reti di scarto. In caso di successo savonese con una sola lunghezza di vantaggio, il passaggio del turno verrà deciso ai rigori.

I biancorossi dovranno fare i conti con l'assenza di Cora, mentre Rocchi, alle prese con un fastidio alla spalla destra, dovrebbe comunque stringere i denti per essere in acqua.

Guardando la qualità del roster francese, strappare il pass per i quarti di finale appare molto complicato. Il Marsiglia, formazione retrocessa dalla Champions League, dispone infatti di una rosa di grande valore e di notevole esperienza internazionale. La prova offerta dalla Rari nella gara di andata, però, ha dimostrato che l’impresa non è del tutto irrealizzabile.