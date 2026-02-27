 / Pallanuoto

Pallanuoto | 27 febbraio 2026, 15:37

Pallanuoto | Pietro Figlioli mantiene vive le speranze europee della Rari: "Cresceremo ancora, lottiamo fino alla fine" (VIDEO)

Il numero 4 biancorosso a segno 6 volte nel match d'andata degli ottavi di Len Euro Cup perso 11-12 contro il Marsiglia

"Dispiace perdere, è stata una bella partita da giocare. Ci sono stati tanti piccoli errori che possiamo sistemare in vista del ritorno".

Parole e musica di Pietro Figlioli dopo la gara d'andata degli ottavi di finale di Len Euro Cup contro il Marsiglia.

Alla "Zanelli" si sono imposti i francesi 12-11, ma il numero 4 biancorosso è stato assoluto protagonista con ben 6 reti: "Lottiamo fino alla fine, lo si è visto anche nelle finali di coppa Italia - ha concluso - stiamo crescendo, cresceremo ancora e capiremo dove manca quel qualcosa per uscire ancora più forti ".

Roberto Vassallo

