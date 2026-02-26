 / Pallanuoto

Pallanuoto | 26 febbraio 2026, 11:48

Pallanuoto | Rammarico e rabbia in casa Rari dopo il ko con il Marsiglia, Polti: "Mi ha tranquillizzato Angelini, il che è tutto dire..." (VIDEO)

Il presidente biancorosso dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di Len Euro Cup: "Condotta arbitrale negativa nei nostri confronti, ma complimenti alla squadra"

Pallanuoto | Rammarico e rabbia in casa Rari dopo il ko con il Marsiglia, Polti: &quot;Mi ha tranquillizzato Angelini, il che è tutto dire...&quot; (VIDEO)

"Ero abbastanza arrabbiato: sono andato negli spogliatoi e mi ha tranquillizzato Alberto Angelini, il che è tutto dire...".

Daniele Polti, presidente della Rari Nantes Savona, commenta così - a caldo - l'esito della gara d'andata degli ottavi di finale di Len Euro Cup che ha visto i biancorossi cadere di misura (11-12) alla "Zanelli" contro il Marsiglia.

Una sfida di altissimo livello, intensa e combattuta, ma a tratti segnata da tensione e da una direzione arbitrale apparsa talvolta eccessivamente severa nei confronti dei padroni di casa: "Peccato per il risultato - ha aggiunto Polti - i ragazzi sono comunque molto motivati e vedremo cosa succederà a Marsiglia".

"C'è stata una condotta arbitrale abbastanza importante, ma in senso negativo nei confronti della Rari - ha concluso il presidente savonese - dobbiamo prendere quello viene. Comunque ancora complimenti alla squadra".

Roberto Vassallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium