Pallanuoto | Rari ok a Monterotondo, Roma Vis Nova battuta 12-9

La Rari Nantes Savona ritrova le marce giuste dopo l' Euro Cup, superando la Roma Vis Nova per 12-9 nella piscina “Roghi” di Monterotondo, nell’incontro valido per la 17ª giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 di pallanuoto.

Dopo un avvio equilibrato (3-3), la gara resta in bilico anche nel secondo parziale (2-2). È nel terzo tempo che i biancorossi di Alberto Angelini imprimono l’accelerazione decisiva, chiudendo la frazione sul 4-2 e portandosi avanti nel punteggio. Nell’ultimo quarto Savona controlla e allunga ulteriormente (3-2), fissando il risultato finale sul 12-9.

Protagonista offensivo dell’incontro è stato Leinweber, autore di cinque reti (di cui una su rigore). Ottima anche la prova di Damonte, a segno tre volte, mentre Figlioli ha contribuito con una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori savonesi Bruni e Marini, entrambi con una rete.

Nel finale da segnalare alcuni episodi chiave: a 6’41” dalla conclusione Leinweber ha fallito un rigore (parato), mentre a 2’01” Bruni si è visto neutralizzare un altro tiro dai cinque metri. A 4’49” dalla sirena è stato ammonito l’allenatore del Savona, Angelini. Per la Roma Vis Nova usciti per limite di falli Andrin (0’01” del terzo tempo dalla fine) e Di Corato (4’49” del quarto tempo dalla fine); nel Savona fuori per tre falli Figlioli a 23” dalla conclusione.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà martedì 3 marzo, quando – per la 18ª giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 – affronteranno la Training Academy Olympic Roma alla piscina “Zanelli” di Savona. L’incontro avrà inizio alle ore 15.30.



ROMA VIS NOVA – BANCO BPM R.N. SAVONA 9 – 12

Parziali: 3-3, 2-2, 2-4, 2-3

ROMA VIS NOVA: Correggia, Maffei M. 2, Poli, Di Corato 2, Maffei F., Rossi 1, Andrin, Mercep 2, Nava, Tomasovic, Spione 2, Antonucci, Rubini, Di Rosa, Puleo.

Allenatore: Alessandro Calcaterra.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 3, Figlioli 2, Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni 1, Condemi, Guidi, Leinweber 5 (1 rig.), Marini 1, Giotta Lucifero, Turazzini.

Allenatore: Alberto Angelini.

Arbitri: Marco Ercoli (Montelparo) e Antonio Torneo (Siracusa).

Delegato FIN: Stefano Scappini (Civitavecchia).



Superiorità numeriche:

Roma Vis Nova 3/13 + 2 rigori realizzati.

Banco BPM R.N. Savona 3/10 + 4 rigori (2 realizzati).

Spettatori: circa 100.

Usciti per 3 falli: Andrin (Roma Vis Nova), Di Corato (Roma Vis Nova), Figlioli (Savona).



Note: Leinweber (Savona) ha fallito un rigore a 6’41” del quarto tempo (parato). Bruni (Savona) ha fallito un rigore a 2’01” del quarto tempo (parato). Ammonito l’allenatore del Savona Angelini a 4’49” del quarto tempo.