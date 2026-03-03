Pallanuoto. Prime partite ufficiali per gli Under 9 del Doria Nuoto Loano

Prosegue l'attività giovanile del Doria Nuoto Loano nel settore pallanuoto. Nei giorni scorsi, a Voltri, sono scesi in acqua gli Under 9 allenati da Tiziano Bottelli: a darne notizia è proprio la società loanese.
"Prima esperienza per i piccoli Under 9 del Doria Nuoto nella piscina di Voltri per il torneo Maruzzella contro i pari età delle compagini del Sori, Rapallo e Aragno - si legge nella nota diffusa dal sodalizio del presidente Massimiliano Gattuso - I bambini e il pubblico sugli spalti si sono tutti divertiti e i nostri ragazzi hanno conosciuto l'emozione delle partite ufficiali".
Di seguito i giovani pallanuotisti loanesi:
Alessandro Smirnov
Adriano Ottonello
Leonardo Ruocco
Leonardo Sangiorgio
Alessandro Tanghetti Amato
Edoardo Modica
Federico Greco
Zak Idrizj
Andrea Impieri
Carlo Bracco
Leonardo Ciminelli
Lorenzo Folco