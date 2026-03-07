Pallanuoto | La Rari Nantes Savona saluta l’Europa: 13-13 a Marsiglia non basta

Si chiude agli ottavi di finale il percorso europeo della Rari Nantes Savona in Len Euro Cup. A Marsiglia i biancorossi impattano 13-13 contro la formazione francese: un risultato non sufficiente per ribaltare la sconfitta subita all’andata alla “Zanelli” (11-12). A passare il turno è quindi la squadra transalpina, forte del vantaggio di misura conquistato nella prima sfida.

Quella savonese era una missione complicata fin dall’inizio, ma la squadra di Angelini ha comunque mostrato carattere e orgoglio. Nonostante il riconosciuto valore degli avversari, non mancano i rimpianti: il pensiero torna inevitabilmente all’azione finale della gara d’andata, quando Figlioli colpì un palo che avrebbe potuto cambiare il destino del doppio confronto. Anche nel match di ritorno, però, la Rari ha dovuto fare i conti con diversi legni che hanno negato la gioia del gol.

Per quanto riguarda la partita, il Marsiglia ha iniziato meglio chiudendo il primo parziale avanti 3-2. Il secondo tempo si è concluso in perfetta parità sul 5-5. I padroni di casa hanno allungato nel terzo periodo (4-2), Savona ha reagito con carattere nell’ultimo quarto (4-1 biancorosso) fissando così definitivamente il punteggio sul 13-13. Non abbastanza per avanzare ai quarti, ma di certo un modo per salutare l'Europa a testa alta.