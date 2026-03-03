Pallanuoto. Rari ok nell'anticipo della 18esima giornata di Serie A1: goleada biancorossa alla "Zanelli"

Netta affermazione per la Rari Nantes Savona nell’anticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto, disputato oggi per consentire ai biancorossi di preparare al meglio la sfida di sabato prossimo in casa del Marsiglia, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Len Euro Cup. Alla “Zanelli”, la formazione guidata da Alberto Angelini si è imposta con un perentorio 23-11 sulla Training Academy Olympic Roma.

Match senza storia quello disputato nell'impianto di Corso Colombo davanti a pochi tifosi, con la Rari che ha imposto subito il proprio ritmo chiudendo il primo tempo avanti 6-1 e indirizzando definitivamente la gara. Da lì in avanti, i savonesi hanno gestito con autorità, ampliando progressivamente il divario e mantenendo saldamente il controllo dell’incontro. Sugli scudi Bruni, autore di cinque reti. Quattro gol per Guidi, tre a testa per Mordeglia e Occhione, doppiette per Figlioli e Condemi. A segno anche Gullotta, Damonte, Minuto e Leinweber.

Con questa vittoria la Rari sale a quota 48 punti, agganciando momentaneamente il Brescia al secondo posto in classifica. Ora l’attenzione si sposta sull’Euro Cup: a Marsiglia servirà una vera impresa per ribaltare l’11-12 subito all’andata e conquistare il passaggio del turno.

BANCO BPM R.N. SAVONA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 23 – 11

(6 – 1) (4 – 4) (6 – 1) (7 – 5)

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 3, Giotta Lucifero, Gullotta 1, Bruni 5, Condemi 2, Guidi 4, Leinweber 1, Marini 2, Turazzini, Minuto 1, Mordeglia 3. Allenatore: Alberto Angelini.

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: De Michelis, Ballarini 2, Vitale 2, Ciotti 2, Stahor 1, Leporale, Cianchetti 1, Nenni, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro 1, Patti, Giovannini, Cotugno, Barigelli, Calcari. Allenatore: Mario Fiorillo.

Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Danilo Mazzoccoli di Firenze.

Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 6 / 14 + 1 rigore non realizzato.

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: 5 / 11 + 2 rigori non realizzati.

Note: Spettatori: 50 circa.

Usciti per 3 falli: A 1’40” dalla fine del 2° tempo Barigelli Calcari (Roma); a 6’37” dalla fine del 3° tempo Condemi (Savona).

A 5’55” dalla fine del 1° tempo Mirarchi (Roma) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).

A 1’40” dalla fine del 2° tempo Leinweber (Savona) ha sbagliato un rigore (parato da De Michelis).

A 0’03” dalla fine del 2° tempo Ciotti (Roma) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).

A 6’59” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Del Lungo con Turazzini