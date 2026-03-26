Calcio | Carcarese. Colpaccio a Voltri, arrivano tre punti d'oro per la corsa salvezza

In una sfida che appariva come un autentico bivio, la Carcarese espugna con carattere il campo della Voltrese, portando a casa una vittoria per 2-1 che stravolge gli equilibri della zona calda della classifica. Una prova di forza mentale da parte degli uomini di Mister Girgenti, capaci di compattarsi e colpire nei momenti cruciali del match.
La gara si sblocca al 35' grazie alla freddezza di Zunino, che regala il vantaggio agli ospiti e permette alla Carcarese di chiudere la prima frazione avanti nel punteggio. Nella ripresa, i biancorossi raddoppiano al 71' con Chiarlone, mettendo una seria ipoteca sul risultato.
La Voltrese non resta a guardare e tenta il tutto per tutto nel finale: all'88' Iraci accorcia le distanze, accendendo le speranze dei padroni di casa. Nonostante la spinta finale dei genovesi, la retroguardia di Giribaldi tiene botta fino al triplice fischio di Viviani.
Con questi tre punti i valbormidesi salgono all'ottavo posto, a quota 33 punti, a +3 sul Molassana quintultimo.
VOLTRESE – CARCARESE: 1 – 2
MARCATORI: 35’ Zunino (C), 71’ Chiarlone (C), 88’ Iraci (V).
VOLTRESE: Cirillo, Boero (90’ Monni), Lombardo (15’ Greco G.), Lupi A. (53’ Tussellino), Iraci, Giambarresi (78’ Filippini), Amendola, Chiodi, Mancuso (65’ Ndiaye), Morando, Hodaj.
Allenatore: Sciutto
CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Moretti L., Prato, Di Mattia, Bablyuk (78’ Galli), Brovida (68’ Garcia), Bertoni, Poggi (62’ Kosiqi), Zunino (90’ Diamanti), Chiarlone.
Allenatore: Girgenti
ARBITRO: Viviani di Genova