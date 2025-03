Calcio, Serie D. La Lavagnese esonera Roselli: "Mancato accordo tra le parti per proseguire il progetto"

Giorgio Roselli non è più l'allenatore della Lavagnese.

Stamattina è stata infatti pubblicata la nota da parte della società levantina con la conferma dell' esonero del tecnico.

La bella cavalcata dell'ormai ex allenatore bianconero si è conclusa con la vittoria di domenica scorsa sulla Lavagnese.

Il nome del tecnico di Montone era stato accostato nelle scorse settimane al Vado, in ottica 2025/26.



Il comunicato della Lavagnese

"La Società comunica di aver sollevato Mister Giorgio Roselli dall'incarico di allenatore della Prima squadra.

Dopo il bellissimo anno trascorso, ricco di soddisfazioni e vissuto sempre in piena sintonia, alla luce del mancato accordo tra le parti per proseguire nel progetto che la Società stessa aveva voluto e creduto di costruire insieme, il Presidente e la Dirigenza ritengono che non ci siano più i presupposti per continuare la collaborazione in maniera costruttiva.

Il progetto "Lavagnese" andrà avanti sotto la guida di Giacomo Avellino, già allenatore in seconda nonché storico Capitano dell'Unione.

A Mister Roselli vanno i ringraziamenti per quanto fatto fino ad oggi e a Mister Giacomo Avellino l'augurio di un buon lavoro per questo finale di stagione"..