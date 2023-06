Pallanuoto, la Rari Nantes Savona sorride: sarà ancora Len Euro Cup

La Len ha stravolto completamente la formula delle coppe europee e per quanto riguarda il secondo torneo continentale più importante la novità principale è l'introduzione della Final Four programmata per il 17 e 18 maggio 2024.

Per quanto riguarda la Rari, il via sarà il 22 settembre con i Qualification Round. “E' una bella soddisfazione poter giocare nuovamente in Euro Cup, sperando di poter arrivare fino in fondo” commenta Giuseppe Gervasio, vicepresidente e direttore sportivo del sodalizio savonese.