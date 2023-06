Pallanuoto. La RN Savona vuole cambiar marcia, parola di Giuseppe Gervasio: "Pronti al salto di qualità"

Per Pietro Figlioli tutto è già apparecchiato, si attende solo la fine degli impegni ufficiali della Pro Recco impegnata in questi giorni nella Len Champions League. Idem per Matteo Bragantini, classe 2004 dalle grandi potenzialità, che ritornerà a casa dopo l'esperienza in A2 con l'Arenzano.

In partenza, come già reso noto dal club, Giacomo Lanzoni e Federico Panerai: "Non dovrebbero esserci altre uscite" aggiunge il dirigente biancorosso, in attesa come tutta la società di capire quale sarà il futuro europeo di Nicosia e compagni: Challenger Cup o, come auspicato, ancora Len Euro Cup?