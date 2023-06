Calcio. Il Pietra Ligure spariglia le carte, in pole per la panchina c'è Matteo Cocco

Qualche nome relativo alla successione di Mario Pisano sulla panchina del Pietra Ligure era circolato in questi giorni.

Profili credibili sì, ma che per approccio poco si sposavano con quella che poteva essere la visione del direttore generale Luca Filadelli.

Si mormorava di una scelta di rottura, ma che al contempo potesse garantire una transizione non traumatica sul fronte spogliatoio, dopo il settennato dell'allenatore andorese.

Ecco perchè unendo i puntini l'identikit emerso nelle ultimissime ore potrebbe davvero essere quello giusto: l'ipotesi che Matteo Cocco possa diventare il tecnico della Prima Squadra del Pietra Ligure sembra infatti guadagnare consistenza minuto dopo minuto.

Una scelta in parte coraggiosa vista l'età del tecnico (a ottobre gli anni saranno 29), ma dall'altra estremamente razionale data la profonda conoscenza dell'ambiente pietrese e dello spogliatoio biancoceleste (Cocco ha anche allenato la Juniores).

A ciò vanno unite anche le molteplici esperienze avute in giro per l'Itala all'interno degli staff del Genoa Primavera, dell'Alessandria e più recentemente nel Como, in Serie B con mister Gattuso: un profilo per il calcio dilettantistico atipico, ma con basi tecniche già estremamente solide.