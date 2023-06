Tornei Estivi. Iniziata la seconda settimana della Savona Cup: ancora tanti goal nel torneo della torretta

E’ ripartita la Savona Cup, dopo il weekend di sosta il torneo di calcio a 7 della città della torretta è tornato in campo. Ecco i risultati delle sei sfide in programma per la serata di ieri:

GIRONE TRINCEE

ORE 21.00 Pro Secco – Los Latinos 1-1

ORE 22.00 FC Sultani – Complici / Impresa Edile Lleshi 1-2

GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 Generali 096 & Savona E’ – 21 23 14-0

ORE 22.00 Esse Elle – Harena Fiction 4-4

GIRONE POMINA

ORE 21.00 Taverna dei Peccatori & Harena Blanca – Bar_One 7-3

ORE 22.00 Armeria Tessitore / Vetreria su Misura – La Bufala 6-4

E’ inoltre possibile consultare le classifiche e leggere i marcatori della sfide CLICCA QUI



Questi gli incontri invece in programma mercoledì 14 giugno:

GIRONE TRINCEE

ORE 21.00 FC Sultani – Le Aquile

ORE 22.00 Pro Secco – Bar del Comune

GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 The Ranch Savona – Esse Elle

ORE 22.00 21 23 – Harena Fiction

GIRONE POMINA

ORE 20.00 Bar_One – Aston Birra