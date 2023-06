Il comunicato gialloblu:

La società A.S.D. CAIRESE 1919 comunica, ufficialmente, che, per la stagione 2023/2024, Nicolò Negro, portiere classe 2003, vestirà la maglia della prima squadra gialloblù!

Nicolò, cresciuto nel nostro settore giovanile, si è messo in mostra negli ultimi tre campionati con la formazione del New Bragno Calcio, ottenendo un posto da titolare fisso nel campionato di Promozione, contribuendo ad ottimi risultati per i biancoverdi.