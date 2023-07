Traina D’altura: la Liguria è campione di Italia 2023 con La Stella Maris di Imperia

Si tratta di una delle competizioni di pesca sportiva più importanti del circuito federale nazionale,i vincitori vestirranno la maglia della nazionale e difenderanno i nostri colori nel campionato mondiale BIG GAME 2024 che si svolgerà in Messico.

Il Big Game, la così detta Traina d’Altura, è da sempre la disciplina regina delle attività marittime in quanto insidia i grandi predatori catturati, filmati e rilasciati come da regolamento) e per questo da sempre raduna grandi folle di curiosi ed attira a se pescasportivi che necessariamente devono essere dotati di attrezzature ed imbarcazioni importanti.