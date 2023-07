Questa sera alle 21:15 via a Landri Srl - Ferrando Flor Brezza, a seguire alle 22:15 Ferrara Costruzioni - Bar Spotti / Bottega di Simo / I Matetti.

Chi la spunterà scenderà in campo domenica sera alle 22:15 per l'ultimo atto della competizione (alle 21:15 la finale per il terzo posto).