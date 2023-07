Calciomercato. C'è l'ufficialità, Andrea Venneri è un nuovo giocatore dell'Albenga

Come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, l'Albenga era vicina a concludere un colpo importante per la propria retroguardia: Andrea Venneri.

Un centrale di grande esperienza, ben conosciuto nel nostro comprensorio grazie alle precedenti esperienze con Vado e Savona.

Poco fa è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio del difensore centrale, nelle ultime stagioni all'Asti.

Il comunicato:

L’ US Albenga comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Andrea Venneri, difensore classe 1991, che entra a far parte della rosa della prima squadra a disposizione di mister Fabio Fossati.Andrea, nativo di Crotone, vanta una lunga esperienza nella massima serie dilettantistica nazionale.Proviene dall’Asti, società con la quale ha giocato le ultime tra stagione nel campionato di serie D (Girone A).Nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di: Aquila, Savona, Chieti, Bra, Lavagnese, Novese, Lanusei, Vado.Ad Andrea, il più caloroso benvenuto da parte del presidente Santi Cosenza, della dirigenza e di tutta la società.