Stadio Bacigalupo, il Città di Savona: "Purtroppo la miglioria proposta a fronte di una concessione di 10 anni non è stata accettata"

"L’A.S.D Città di Savona vuole esprimere tutto il suo rammarico per non essere riuscita nell’obbiettivo di ottenere la gestione dello Stadio Valerio Bacigalupo".

Queste le parole dell'Asd Città di Savona dopo la determina dirigenziale comunale che ha di fatto annunciato la concessione dello stadio Bacigalupo al Rugby Savona e all'Amatori Calcio Savona (matricola della Veloce).

"Certi che l’espletamento del bando sia stato effettuato in maniera assolutamente corretta da parte dell’Amministrazione Comunale, ci rimettiamo, seppur a malincuore, a questa decisione. Purtroppo, la miglioria da noi proposta, riguardante il totale rifacimento dell’impianto dei fari dello stadio con tecnologia led e pannelli fotovoltaici per un costo variabile tra i 150/200 mila euro, a fronte di una concessione di dieci anni, non è stata accettata - proseguono dalla neonata società della Torretta che ha partecipato al bando insieme alla Priamar - Ringraziamo l’US Priamar 1942 per la disponibilità e per la collaborazione, che comunque continuerà con grande entusiasmo, come da progetto, per il Settore Giovanile. Società che ci hanno dato fiducia sin dal primo momento, mettendo a nostra disposizione tutta la loro esperienza e la loro storia".

"Cogliamo l’occasione per fare il nostro in bocca al lupo al Savona Rugby nella persona del loro Presidente. Ci auguriamo che lo Stadio, che è sempre stata la 'casa' del calcio cittadino e che ha visto grandi campioni protagonisti sul quel rettangolo verde possa proseguire le sue attività al meglio e con grandi soddisfazioni - hanno continuato dalla società specificando che avrebbero già trovato un altro campo per allenarsi e giocare le partite di campionato - Il Città di Savona non si è fatto trovare impreparato alla notizia odierna e proprio grazie agli ottimi rapporti costruiti in questi mesi con altre Società, ha già opzionato gli spazi necessari per garantire alla nostra Prima Squadra, sedi consone sia per gli allenamenti che per le partite casalinghe. Il nostro progetto prosegue con lo stesso entusiasmo e con ancora più voglia di far bene, come ci siamo ripromessi sin dall'inizio di questa bellissima avventura".