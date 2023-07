Con l'apertura delle liste di trasferimento non dovrebbero tardare i volti nuovi all'interno della rosa del Taggia, ma negli scorsi giorni il club giallorosso ha comunque provveduto ad annunciare un buon numero di conferme altrettanto importanti.

Semaforo verde per uno dei senatori, Armando Miceli, in più spazio alla qualità di Ernand Sina e ad altri due giovani di prospettiva come Luca Travella e Alessio Grandi.

Tutte e quattro lo conferme sono state ufficializzate dal Taggia.