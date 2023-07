Mondiali di pallanuoto in Giappone: Lorenzo Bruni ancora in gol, Italia a valanga sul Canada (24-6) e quarti di finale ipotecati

Non era un top team in grado di spaventare l'Italia, ma il 24-6 con cui il Settebello si è sbarazzato del Canada nella seconda gara del gruppo B dei mondiali di pallanuoto in corso a Fukuoka dimostra la crescita della squadra dopo l'esordio tra luci e ombre contro la Francia.

Partita mai in discussione quella andata in scena nella notte italiana, con la squadra del CT Sandro Campagna in totale scioltezza fin dal primo quarto, chiuso con un tennistico 6-0.

Ancora a segno Lorenzo Bruni: per il centroboa della Rari Nantes Savona si tratta della seconda rete in questo mondiale, in cui ha fatto il proprio esordio tra i pali anche il portiere biancorosso Gianmarco Nicosia, entrato nel terzo quarto al posto di Del Lungo.

Nella goleada azzurra, quattro reti a testa per Fondelli, Echenique e Renzuto, triplette invece ad opera di Di Fulvio e Damonte.

Prossimo e ultimo impegno del girone B venerdì alle 10.30 italiane contro la Cina, in attesa dell'ormai più che probabile quarto di finale in programma la settimana successiva.

Tabellino FIN

Italia-Canada 24-6

Italia : Del Lungo, F. Di Fulvio 3, Damonte 3 (1 rig.), Marziali, Fondelli 4, Cannella 1, Renzuto 4, Echenique 4, Velotto 3, Bruni 1, E. Di Somma, Dolce 1 (rig.), Nicosia. All. Campagna.

Canada : Radenovic, Patterson, Djerkovic, Costantin Bicari 3 (1 rig.), Halajian 2, Blanchard, Gerakoudis, Cote 1, Gardijan, Soleimanipak, Lapins, Hachem, Mcknight. All. Oaten.

Arbitri : Kovacs-Csatlos (Hun) e Gomez Pordomingo (Esp).