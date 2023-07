Calciomercato. Leonardo Di Salvatore torna in Piemonte, giocherà con l'Alba

Come in una sorta di yo-yo, Leonardo di Salvatore sta alternando nelle ultime annate esperienze in Piemonte e in Liguria.

Il forte esterno, dopo la recente promozione con l'Albenga, tornerà infatti oltreconfine per vestire i colori dell'Alba.

L'accordo era stato trovato da tempo, ma è stato ufficializzato ieri dalla società recentemente promossa in Serie D.

Il comunicato:

Leonardo Di Salvatore è un nuovo giocatore dell’Alba Calcio!