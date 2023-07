Doria Nuoto Loano. Doppio impegno tra Triathlon Giovani e la Coppa delle Regioni, grande staffetta e Gabriele Ferrara

Dal 7 al 9 luglio a Lovadina di Spresiano si sono svolti il Campionato italiano triathlon giovani e la Coppa delle regioni.

Alle due manifestazioni hanno partecipato anche i portacolori del Doria Nuoto Loano, che hanno ottenuto i seguenti risultati:

- 5º posto YA per Gabriele Ferrara;

- 13º posto YA per Ludovico Trincheri;

- 25º posto Junior per Daniele Castelli;

- 48º posto Junior per Luc Vitali;

- 7º posto YB per Daniele Moruzzi;

- 91º posto YA per Tosca Pelle;

- 102º posto YA per Ettore Durante.

Fantastica prestazione anche della staffetta Junior che agguanta un 6º posto assoluto, miglior risultato di sempre per la società loanese.

Infine, da segnalare il 2º posto nella Coppa delle regioni a cui hanno partecipato ben 3 alfieri del Doria Nuoto Loano: Gabriele Ferrara, Chiara Guarisco e Ludovico Trincheri.