Calciomercato. Il portiere savonese Giuseppe Agostino passa dal Genoa alla Triestina

E' terminata l'esperienza con la maglia del Genoa di Giuseppe Agostino.

Il portiere classe 2002 è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla Triestina, con il club alabardato pronto ad affrontare il campionato di Serie C con una garanzia assoluta in panchina come Attilio Tesser.

Il numero uno savonese, figlio di Adamo, socio fondatore del Città di Savona. punta quindi a una stagione da protagonista dopo aver esordito per qualche minuto in Serie B in occasione della grande festa promozione dei Grifoni contro il Bari (per leggere l'intervista al nostro giornale CLICCA QUI).

Il comunicato:

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del portiere Giuseppe Agostino.



Agostino, 21 anni, arriva a titolo definitivo dal Genoa CFC e si è legato alla Triestina con un accordo fino al 2024, con rinnovo per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.



In carriera Agostino ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Genoa, andando in prestito in Lega Pro al Teramo nella stagione 2021/22.



Tornato in rossoblù nell’ultimo campionato, ha esordito in cadetteria alla 38^ giornata nel successo dei Grifoni 4-3 sul Bari.



Benvenuto a Trieste, Giuseppe.