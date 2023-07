Calcio, Imperia. Ecco Mario Pisano: "La società si è mossa la meglio. Diamo il 100% e saranno gli altri a doversi preoccupare di noi" (VIDEO)

Si è conclusa pochi minuti fa la prima uscita ufficiale di mister Pisano da allenatore dell'Imperia.

L'ex tecnico di Pietra e Andora si è intrattenuto con gli organi di stampa, sintetizzando passato e futuro. Dal primo contatto con la società nerazzurra, passando alle aspettative per la stagione che verrà e dal momentaneo stand by per la trattativa societaria con Simone Marinelli, Pisano ha voluto concentrare i propri intendimenti sul lavoro da compiere nei prossimi mesi.

"Pensiamo a lavorare al 100% poi saranno gli avversari a doversi preoccupare di noi", questo in sintesi il pensiero del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Parole al miele sono state dedicate a due giocatori tecnicamente determinanti come Scalzi e Ventre, mentre (come da aspettative) su moduli e numeri bisognerà attendere le prime uscite stagionali per capire quali saranno gli abiti tattici che l'Imperia andrà ad indossare.

La conferenza stampa integrale: