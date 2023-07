Volley, Serie B2. Doppia conferma per l'Albenga Volley: Castino e Quaranta ancora biancoblù

L’Albenga Volley ha il piacere di annunciare due riconferme molto importanti per la propria rosa, restano in biancoblù la centrale Chiara Castino e la schiacciatrice Elisa Quaranta.

Chiara, classe 2003, dopo aver militato nelle giovanili dall’U14 all’U18 nel Bordivolley, dove a 15 anni fa parte della loro serie D, approda nel 2020 a Sanremo alla Nuova Lega Pallavolo, dove gioca l’ultimo anno di giovanili e gioca titolare due anni in Serie C. L’anno scorso passa all’Albenga, allenandosi anche con la serie B2 del Cus Torino, in questo studentessa universitaria proprio nella città torinese, dove conquista da protagonista la promozione in B2.

Altra grande protagonista anche Elisa, classe 2001, inizia la sua avventura al Maremola Volley, per poi passare al Loano dove fa anche l’esordio in Serie D. Nella stagione 2018-2019 si trasferisce al Maurina Volley dove gioca nell’Under 18 e in Serie C, mentre la stagione successiva vola in B2 a Carcare. Nel campionato 2019-2020, giocando per il secondo anno consecutivo con capitan Vernetti, veste la maglia dell’Albisola Pallavolo in C, mentre nelle ultime due stagioni è con la casacca biancoblù che conquista i successi più importanti della carriera.