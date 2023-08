Calcio. Il Vado parte col 5-1 al Campomorone, ai rossoblu la prima amichevole estiva

VADO - CAMPOMORONE 5-1 (46' Capra, 47' Opoku, 55' Lo Bosco, 65' e 87' Cenci - 75' Maggi)

45' FINISCE QUA! IL VADO BATTE 5-1 IL CAMPOMORONE SANT'OLCESE

42' Cenci! Doppietta per la mezz'ala rossoblu, sfruttata ancora al meglio l'ampiezza per arrivare poi al cross in area.

40' un'occasione per parte in questo finale di gara, ancora Rainone bravo a opposi all'iniziativa rossoblu, poi è Lepera a sfiorare di poco l'incrocio dei pali sull'ennesimo corner per il Campomorone

34' Fatnassi entra in area, il suo mancino viene bloccato da Rainone

31' gol annullato al Campomorone, segnalata una posizione di offside. Alessi non ci sta...

30' dopo il cooling break accorcia il Campomorone con Maggi, Vado nuovamente sorpreso dalla bandierina, il numero 14 dei genovesi infila Grenna.

22' sta emergendo in maniera chiara la profondità della rosa del Vado, determinante nel palesare il gap tra le due squadre soprattutto in questa ripresa

20' Poker Vado, realizzato da Cenci, dribbling sul portiere e rete a porta vuota

10' terzo gol del Vado, tocco sottomisura di Lo Bosco, 3-0 rossoblu

2' OPOKU! DA QUINTO A QUINTO, CROSS DI FERRIERI E PERFETTO INSERIMENTO DI TESTA DEL LATERALE MANCNO

1' si riparte

Secondo tempo

46' Vado in vantaggio allo scadere del tempo! Fa tutto Capra, controllo dal limite e sinistro all'angolino

42' si è giocato poco in questi minuti, ora accenno di rissa, l'acido lattico sta avvolgendo non solo le fibre muscolari

36' nota tattica. Vado in campo con il 3-5-2, Capra confermato mezz'ala con Costantino e Lo Bosco punte, canonico 3-4-2-1 per mister Alessi

35' cooling break

27' strepitoso Moraglio su Opoku, il portiere ex Cairese si oppone al mancino ravvicinato

25' ottimo Fresia in uscita bassa su Marzi, gara decisamente piacevole al Chittolina

23' lancio illiuminante di Capra per Lo Bosco, sforbiciata respinta da Moraglio

20' doppia chance Vado. Bravissimo Moraglio prima a bloccare il tiro di Lo Bosco, ma il riflesso è strepitoso sul rimpallo che stava per favorire Costantino

14' Lo Bosco a pochi centimetri dal vantaggio, il suo lob a Moraglio in uscita viene allontanato a ridosso della linea di porta

13' angolo Campomorone, salta di testa Fontana indisturbato, sfera alta

10' destro di Costantino convergendo da sinistra, inchioda il pallone Moraglio

7' replica Chirone, troppo tentennante in area al momento della battuta

6' primo tiro verso la porta del Vado, punizione di Mikhailovkyi, punizione di poco a lato alla sinistra di Moraglio.

1' si parte!

Primo tempo

VADO: Fresia, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Costantino, Capone, Peretti, Opoku, Ferrieri, Valagussa.

A disposizione: Grenna, Szyszka, Cannistrà, Cenci, Carastro, Fatnassi, Mele, Casazza, Calcagno, Lagorio, Spanu, Bonanni, Pera

Allenatore: Mancini

CAMPOMORONE: Moraglio, Scala, Zanoi, Franchi, Fontana, Galli, Babliuk, Fabbri, Marzi, Fassone, Chirone.

A disposizione: Rainone, Outtara, Maggi, Fall, Bignone, Pasqualino, Petracca, Trabacca, Minasso.

Allenatore: Alessi