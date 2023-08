Canottieri Sabazia, tante le finali raggiunte a Castel Gandolfo nel Campionato Italiano di categoria

Organizzato dalla FICK nazionale,sul Campo Olimpico delle Olimpiadi del 1960, dove la canoa Italiana prese la sua prima medaglia di bronzo nel C2, si è svolto a CastelGandolfo, il Campionato Italiano di categoria.

La Canottieri Sabazia apd ha partecipato con 9 atleti:

Cat. Ragazzi Ettore Delfino, Pietro Giusto, Paolo Ricco, Michdele Parodi;

Cat Junior Filippo Spezialetti;

Cat. Under 23 Giulio Vaira, Ludovico Spezialetti, Simone Delfino, Francesco Lai.

Risultato tecnico che merita attenzione in quanto erano presenti anche Campioni reduci dagli europei e mondiali. Due finali pesanti conquistate sia sui 500 e 200, dagli under 23, classificatosi in entrambe le gare al quinto posto in Italia e centrado ben 6 semifinali.

In forte crescita anche Filippo Spezialetti che conquista la sua prima finale sui 200 classificandosi ottavo, bene anche i ragazzi che portano a casa 4 semifinali dimostrando una forte crescita rispetto alle gare precedenti.

Il gruppo raggiungerà già nella giornata di domani, tutta la squadra in ritiro che si trova già ad Osiglia e resterà fino al 12 Agosto, presso il Centro Regionale.

Dopo una breve pausa di Ferragosto, si riprenderanno le gare a settembre iniziando dal 3 a Genova Pra, campionato regionale sulla distanza di 1.000 mt aperta alle Società del settentrione. Si proseguirà con la Nazionale Canoa Giovani a Caldonazzo l'8-9-10, dove parteciperà anche una rappresentativa del progetto „Adotta una scuola", il 23-24 a Rapperswil - Jona (Svizzera) e in chiusura della stagione agonistica a Savona, con la 43° edizione del Trofeo Medaglia D'argento Presidente della Repubblica.