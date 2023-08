"Una pedalata per il Gaslini", partiti i ciclisti-eroi: percorreranno 1700 km da Albenga a Villalba (FOTO)

Per Giuseppe Di Maria e Massimiliano Oliva, due membri dell’Associazione Rievocatori Ingauni, l’avventura è iniziata questa mattina, 11 agosto, alle 6: alle prime luci dell'alba sono partiti da Albenga per Villalba, nel cuore della Sicilia, in provincia di Caltanissetta, per una lunghissima pedalata con l’obiettivo di aiutare i bambini del Gaslini.

Prima di partire, ieri alle 18.30, i due ciclisti hanno incontrato l’Amministrazione comunale e la cittadinanza in piazza De Andrè dove hanno avuto l’opportunità di presentare l’impresa, che prevede 36 ore di pedalata consecutiva in cui percorreranno 1700 km: Roma, la prima tappa, e l’arrivo a Villalba previsto per sabato all’ora di pranzo.

I "ciclisti eroi" si stanno cimentando in questo lungo viaggio per raccogliere fondi a favore del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" di Genova.

Pedalando intendono inoltre sensibilizzare tutti coloro che incuriositi li vedranno passare, lanciando un appello: “Aiutateci ad aiutare. Una pedalata per la Vita!".

“Sono ammirevoli – ha affermato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Lo spirito dell’iniziativa fa loro onore ed è l’occasione per invitare tutti a dare il proprio contributo. Tra Albenga e Villaba c’è un legame forte da sempre, persone che ci hanno aiutato a costruire Albenga”.

“Bello il messaggio del ritorno all’essenza: i nostri ciclisti eroi ce ne ricordano l’importanza portando con loro un bagaglio piccolissimo. Tanto di ciò che ci portiamo dietro è superfluo. Un messaggio molto spirituale – conclude - : avere poco e dare molto”.

Presente anche la presidente dei Rievocatori Ingauni Nicoletta Bellando che ha spiegato al pubblico la genesi dell’iniziativa.

A salutarli, ai nastri di partenza, era presente anche una delegazione dell’associazione “Albenga Insieme”, che quest’anno ha debuttato con la propria cantina all’ultima edizione del Palio Storico dei Rioni. Una parte degli incassi ottenuti nel corso della manifestazione sono stati devoluti a sostegno della causa promossa dai Rievocatori Ingauni: Di Maria e Oliva hanno infatti ricevuto un maxi assegno del valore di 500 euro. L’istituto Giannina Gaslini rappresenta da sempre un porto sicuro nei momenti più difficili per famiglie e bambini – afferma il presidente di Albenga Insieme Nicola Podio -. Il nostro è soltanto un piccolo gesto, ma è anche un modo per dire grazie a chi, ogni giorno, rende alla collettività un servizio così importante”.

“Un ringraziamento particolare va all’associazione Gaslini Insieme per la collaborazione ed il supporto, all’ottica De Paoli e Ars Color Colorificio, sponsor ufficiali della pedalata - affermano dall'associazione Rievocatori Ingauni - Ringraziamo ancora tutti coloro che decideranno di donare attraverso il conto corrente IT89I0853049250000000005585 Associazione Rievocatori Ingauni causale 'Una pedalata per il Gaslini' o tramite PayPal (CLICCA QUI)".