Calcio. La Liguria ospiterà la Uefa Regions Cup 2023? Valutazioni in corso da parte della LND

La vittoria della Liguria Under 19 nello scorso Torneo delle Regioni ha permesso ai nostri portacolori di entrare in lizza per la partecipazione alla prossima Uefa Region's Cup, la manifestazione europea che permette alle migliori selezioni giovanili di confrontarsi.

Come si legge nel regolamento "In Italia è il Torneo delle Regioni a determinare la selezione partecipante in base alle vincenti nella categoria Juniores: qualora non sia la stessa regione a vincere per due anni di fila si ricorre ad uno spareggio".

Tutti abbiamo negli occhi la vittoria della Liguria, avvenuta pochi mesi fa, e proprio la nostra regione potrebbe ospitare la manifestazione.

L'input è arrivato direttamente dal presidente della LND, Abete, come confermato dal presidente Giulio Ivaldi nei recenti incontri con le società.

La Liguria potrebbe avanzare la propria candidatura per la final eight, in attesa ovviamente di una valutazione sulle strutture idonee ad ospitare l'evento.

Eventuali approfondimenti saranno portati a termine nel prossimo futuro, in attesa della scelta ufficiale da parte della Uefa.