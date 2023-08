I ragazzi dell’Atletica Arcobaleno di Celle Ligure si allenano sui sentieri di Argentera

Una ventina di giovani atleti di mezzofondo dell’atletica leggera, hanno trasformato il comune di Argentera nella loro palestra sotto il cielo. Fanno parte dell’Atletica Arcobaleno di Celle Ligure ed insieme ai loro due allenatori - Giorgio Fazio e Sergio Malgrati - hanno scelto il paese più alto della Valle Stura per i loro allenamenti all’aperto, lungo i sentieri della zona.

“È il primo anno che veniamo - spiega il coach Fazio - ma per me, la bellezza del luogo e la possibilità di allenarsi al meglio non sono stati una novità, visto che io, savonese doc, da diversi anni ho una casa qui, dove vengo ogni volta che gli impegni me lo concedono”.

Il team sportivo - del quale fanno parte atleti di Savona, Genova ed Imperia - è alloggiato nella Casa Alpina di Santa Maria.

“Ringraziamo la Curia per i locali che ha messo a disposizione - spiega Fazio -. Sono accoglienti e funzionali. Ed infatti stiamo già organizzando per il prossimo anno, anche con più atleti visto che la struttura è molto grande e può ospitare fino a quaranta persone”.

Durante il giorno i ragazzi si allenano lungo i sentieri di Argentera, scoprendo anche luoghi molto caratteristici. “Anche loro sono molto soddisfatti - prosegue l’allenatore - anche perché l’accoglienza è stata davvero ottima. Il sindaco Monica Ciaburro è stata molto disponibile ed ha collaborato attivamente affinché tutto andasse per il meglio. I ragazzi sono molto soddisfatti di questa esperienza ed oltre a prendere appuntamento già per la prossima estate - conclude Fazio - stiamo anche pensando di organizzare un trail, una gara che si svolge tutta nella natura e sicuramente coinvolgeremo anche gli enti locali”.

“Siamo contenti che Argentera si sia dimostrato all’altezza delle esigenze degli atleti e dei loro allenatori - sottolinea il sindaco Ciaburro -. Ho anche chiesto loro di segnalarmi eventuali problematiche o esigenze, per rendere il nostro territorio ancora più accogliente e funzionale per gli allenamenti. Credo sia nata una bella collaborazione che porteremo avanti nel tempo”.