Calcio, Ceriale. Brignoli archivia il pari di Legino con una convinzione: "Siamo sulla strada giusta"

Ieri sera la nostra Prima Squadra è riuscita a strappare un buon pareggio in un campo difficile come quello del Ruffinengo. Al rigore di Macagno al 30esimo minuto risponde quello messo a segno da Simone Burdisso, quando mancavano cinque minuti al fischio finale.

Per mister Davide Brignoli c’è soddisfazione soprattutto sotto l’aspetto della prestazione: “Si è visto ciò che proviamo in allenamento. Non abbiamo mai mollato, credendo sempre nella possibilità di fare risultato. Sono ragazzi giovani che devono imparare tante cose, però siamo sulla buona strada. Le amichevoli estive sono servite per aiutare l’ambientamento dei tanti nuovi. Dobbiamo crescere ma se continuiamo così ci possiamo togliere delle soddisfazioni”.

Infatti ciò che ha colpito è la continua ricerca di una costruzione ragionata, riuscendo ad essere dinamici e pericolosi in più occasioni. Proprio questo è il punto che rende fiducioso il nostro allenatore: “Dal 31 luglio stiamo lavorando per proporre sempre il nostro gioco. Non mi piacere vedere buttare il pallone sopra in ogni situazione, voglio arrivare alla porta avversaria giocando a calcio. Siamo in crescita e stasera commentiamo un risultato che forse ci sta stretti. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così”.

Pienamente positivo l’ingresso in campo dei giovani provenienti dal nostro settore giovanile, sicuramente un’arma in più che rende orgogliosa l’intera società. Sulla prestazione di Edoardo Prudente c’è stata una promozione particolare: “Prudente è un buon prospetto così come Palmigiano, Orrù e tutti i nostri giovani. Questo è lo spirito del Ceriale: portare in Prima Squadra questi giocatori. Edoardo è un ottimo difensore, preparato fisicamente e mentalmente. Deve tenere la testa sulle spalle perché, soprattutto in giovane età, ci vuole un attimo a fare voli pindarici. Ci saranno momenti in cui troverà spazio, altri meno, però il suo atteggiamento dimostra quanto voglia fare bene all’interno del mondo del calcio”.

“Siamo al 60% dalla nostra forma migliore. Una partita come questa ci serviva per darci una scossa dalle amichevoli estive. Ma vedere cosa hanno fatto i ragazzi in un campo difficile come quello di Legino mi dà buone aspettative per il futuro” conclude Brignoli. Appuntamento al Merlo fissato per mercoledì alle ore 20 per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione.