Calcio. Il Finale ribalta i conti e avanza in Coppa. Battuto 4-2 il Camporosso con tripletta del venezuelano Simigliani

La strada per trovare un buon equilibrio tra fase offensiva e dfensiva è lunga sia per il Camporosso che per il Finale (7 i gol incassati e altrettanti subiti nel doppio confronto di Coppa), ma a spuntarla sono stati i giallorossi, capaci di impattare il 5-3 subìto al Borel.

Al Comunale di Camporosso la squadra diretta da Ivan Monti ha avuto la bravura di credere alla possiblità di centrare la vittoria esterna con almeno due gol di scarto, cosa che è puntualmente avvenuta (4-2), come conferma il ricorso ai calci di rigore per sancire il team vincitore.

Protagonista assoluto del match è stato il nuovo acquisto venezualano, l'attaccante Luis Simigliani, autore di una tripletta (una rete da calcio di rigore), con Andrea Belvedere a completare il poker.

Per il Camporosso in gol Calcopietro e il laterale Scortichini.

CAMPOROSSO: Pollifrone, Demme, Cordì, Scortichini, Bacciarelli, Calvini, Panigada, Piana, Calcopietro, Alemanno, Fazzari.

A disposizione: Frenna, Monteleone, Praticò, Serra, Lodovici, Tofanica, Managò, Marcucci, Saccà.

Allenatore: Luci

FINALE: Mondino, Pastorino, V. Brollo, Esposito, Chiarlone, Illiano, G. Brollo, Dagnino, Simigliani, Belvedere, Nazarenko.

A disposizione: Anselmo, Burgos, Forzati, Costantino, Renda, Zeggio.

Allenatore: Monti