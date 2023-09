Calcio. Il Giudice Sportivo stravolge i risultati di Coppa, vittorie a tavolino per Ceriale e Pontelungo. Gare di domani a rischio?

Sono arrivate oggi pomeriggio le decisioniI del Giudice Sportivo in merito ai ricorsi presentati da parte di Pontelungo e Ceriale nei confronti di San Francesco Loano e Legino.

Sono stati schierati in campo, per rossoblu e per i savonesi, due giocatori squalificati, Barone e Semperboni, facendo scattare il 3-0 a tavolino.

Si ribalta quindi il quadro dei risultati maturati nel week end, con gli ingauni sconfitti 4-0 domenica all' "Ellena" e i biancoblu reduci dall' 1-1 del Ruffinengo.

E le gare di domani?

San Francesco e Legino hanno tempo fino alle 24 per preannunciare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello. Nel caso ciò accadesse, in via cautelativa, il ritorno dei sedicesimi di finale sarà rinviato a data da destinarsi. Se invece le società dei presidenti Burastero e Carella accettassero il provvedimento del Giudice Sportivo, le gare in calendario domani saranno regolarmente disputate.

