Calciomercato. Una dose di "Veleno" per il Ligorna, preso l'ex Savona Luca Cattaneo

Queste le dichiarazioni di Luca Cattaneo: «Abbiamo parlato a lungo con il Direttore e il Presidente, quando li ho conosciuti mi hanno fatto un'ottima impressione. Mi hanno detto che qui si può fare bene anno dopo anno. Già l'anno scorso hanno fatto bene ma volevano provare a migliorare. Mi hanno preso per dare una mano ai ragazzi e io mi metterò a disposizione di mister e squadra. Non mi pongo mai obiettivi personalmente, bensì preferisco ragionare domenica dopo domenica. A marzo vedremo in che posizione saremo e vedremo per cosa potremo lottare, cercando magari di migliorare il piazzamento dell'anno scorso. Spero di dare un contributo importante alla squadra, magari come assist, che per me sono ancora meglio dei goal visto il mio ruolo. Tutto questo mi ha portato a scegliere il Ligorna»