Morte Giovanni Ciolina, le condoglianze di Roberto Pizzorno

Roberto Pizzorno, Delegato del Coni di Savona, a nome del mondo sportivo savonese, e' vicino alla famiglia Ciolina per la scomparsa di Giovanni, per anni alla redazione savonese del Secolo XIX.

"In quasi 40 anni di professione Giovanni, che era un collega con il quale abbiamo condiviso un paio di anni alla redazione del Secolo XIX di Savona prima in corso Italia e successivamente in via Paleocapa, negli anni 19897-1988, ha raccontato da vicino le vicende sportive in particolare quelle della Rari Nantes Savona del Savona Calcio", le parole di Pizzorno.