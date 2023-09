Atletica. Meeting Città di Savona, in scena la settima edizione

A tre mesi e mezzo da uno straordinario Meeting Internazionale Città di Savona l’atletica azzurra torna protagonista al Centro Polisportivo “Giulio Ottolia” alla Fontanassa con il settimo Meeting della Torretta, in programma oggi pomeriggio, mercoledì 13 settembre, a partire dalle ore 16:30.

Lo scorso anno, in questa competizione regionale inserita nel Global Calendar di World Athletics, Leonardo Fabbri aveva fatto il “pieno di fiducia” verso un 2023 che l’avrebbe portato all’argento iridato di Budapest: proprio da Budapest, come riserva della staffetta 4x400 maschile italiana, è transitato Brayan Lopez (Fiamme Azzurre). Il piemontese, detentore di un personale da 45.81, sarà la “stella” della “Torretta” 2023 in un 400m in cui verrà sfidato da Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75), decatleta in grado di scendere fino a 46.93 sul giro di pista.

A raccogliere la sfida del meeting organizzato dall’Atletica Savona con la collaborazione del Cus Genova e il patrocinio di Comune di Savona e CONI Liguria sono anche due giovani emergenti come il fratelli Francesco e Daniele Inzoli, entrambi tesserati per l’Atletica Riccardi Milano 1946: Francesco, 18 anni e il bronzo europeo Under 18 2022 del lungo in bacheca, disputerà i 100 metri, gara in cui ha un personale da 10.71; Daniele, a soli 15 anni atterrato a 7,48 nel lungo, correrà gli 80m destinati alla categoria Cadetti. Giulia Riccardi (Gs Trilacum), argento tricolore Assoluto e Promesse nell’eptathlon, disputerà il lungo, gara in cui solo 10 giorni fa è atterrata a un 6,22 eccellente per un’eptatleta. Per il Battaglio Cus Torino due nomi da circoletto rosso: il bronzo tricolore Assoluto e campionessa italiana Promesse del peso Sara Verteramo, arrivata a 15,56 nel 2023, e il mezzofondista Ossama El Kabbouri, appena approdato a 1:49.14 in quegli 800m che lo vedranno al via pure a Savona contro il polacco Viktor Milkowski.

Tanti i temi di interesse anche in chiave ligure. Nell’alto favorito lo junior Gabriele Avagnina (Cus Genova), 2,07 di personale e 2,06 quest’anno: sempre per il Cus Genova pronti a mettersi in mostra il pesista Giordano Musso (16,50 nel 2023) e le giovani Camilla Rebora (junior) e Maddalena Artesi (allieva), tra le più attese nei 400 metri opposte a Francesca Bianchi (Libertas Unicusano Livorno), campionessa italiana Promesse 2022 sul doppio giro di pista. Junior Igene (Spezia Marathon Dlf), allievo, con il proprio 10.79 sarà il più accreditato avversario di Francesco Inzoli nei 100m.