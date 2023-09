Cuneo: in corso la quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo Outdoor (VIDEO)

Giorni intensi ed importanti per il turismo cuneese, in particolare per il mondo dell'Outdoor, sul quale la provincia Granda continua a puntare forte.

E' infatti in corso dall'11 settembre e durerà fino a venerdì 14 la quarta edizione di Buy Outdoor, la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor promossa dall’Associazione WOW – Wonderful Outdoor World.

40 buyer internazionali ospiti, 120 seller provenienti da tutto il Piemonte, un workshop tematico, 6 fam trip tra colline montagna e pianura, due territori coinvolti, 1 cena di gala sotto le stelle: sono (alcuni dei) evento pronto a farsi conoscere e apprezzare sulla scena internazionale, all’insegna di un turismo sempre più improntato su rispetto della natura, sostenibilità e qualità.

Nel pomeriggio di giovedì l'Atl del Cuneese ha organizzato una conferenza stampa nel corso della quale sono stati forniti ulteriori dettagli sull'iniziativa, prima della visita al complesso Monumentale di San Francesco, sede degli incontri B2B tra gli operatori del settore turistico e outdoor.

Presenti, tra gli altri, i rappresentanti dei Soci fondatori dell’Associazione WOW (Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e ATL del Cuneese), i consiglieri regionali Bongioanni e Gagliasso, il presidente di VisitPiemonte Carlevaris, preceduti dal videocollegamento con il Presidente dell’Associazione WOW Beppe Artuffo. Al termine della conferenza il dott. Roberto Maggioni (Agenzia Maggioni di Berlino) ha illustrato una descrizione tecnica della Borsa.