Calcio, Imperia. Cinquina sul Busalla per Buttu e Giglio. Il mister: "Vittoria merito di squadra e staff" (VIDEO)

Una squadra con tanta qualità, che dopo aver rischiato di andare In svantaggio contro un buon Busalla visto nella prima frazione di gara, ha poi saputo chiudere il primo tempo in vantaggio e non lasciare scampo ai genovesi nella ripresa.

Il dominio di oggi dell'Imperia è commentato dal capitano nerazzurro Giuseppe Giglio, e dal ritorno vincente in panchina anche in campionato (dopo il successo di Coppa) per Pietro Buttu, che però ammette di non aver ancora posto la sua impronta su questo nuovo corso imperiese, declinando il merito della vittoria ai suoi ragazzi.