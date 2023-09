Calcio, Prima Categoria B. Esordio in campionato con un pareggio per Borgio Verezzi e Città di Savona, Rapetti risponde a Carparelli

Borgio Verezzi - Città di Savona 1-1 (Carparelli 46' rig - Rapetti 90')

51' Finisce qua! Il Città di Savona evita la sconfitta, rammarico Borgio

50' De Giorgi per Balbis, infortunio per il subentrato, che viene sorretto dai compagni e portato in panchina

49' fermato Carparelli da Matarozzo, niente cartellino e punizione rossoblu

45' PAREGGIA IL SAVONA CON RAPETTI CHE SI FA TROVARE PRONTO SULLA RIBATTUTA DEL TIRO DI FERRARA! Bella azione dei biancoblu sulla destra con Ferrara e Caredda a dialogare, poi il tiro del numero 14, sulla ribattuta ecco Rapetti che regala il pari

43' Pollero da fuori! Ancora una bella parata di Bova, biancoblu in bambola dopo l'espulsione

41' Cross perfetto per Viganò tutto solo sul secondo palo, il neoentrato si coordina perfettamente, ma centra la traversa, nemmeno un po' di fortuna sul rimbalzo, la sfera non ha varcato la linea

38' Viganò in mezzo, cross basso per Carparelli che prova la soluzione a giro, Bova respinge in corner

35' Pondaco! C'è Hazizi, sulla ribattuta non trova il guizzo Romano, palla spazzata via

33' Balbis prende il posto di Gasco

30' si fa difficile per il Città di Savona, in dieci a meno quindici dalla fine contro un buon Borgio

29' giallo per Molina e Esposito e poco dopo arriva il rosso per Apicella, si è sentito chiaramente il "Sei scarsissismo!"

25' una strana palla di Caredda diventa un assist per Romano, il numero 7 calcia, ma Hazizi blocca la sfera in due tempi

24' Pollero e Viganò per Bianco e Patitucci sono i primi cambi del Borgio Verezzi

20' entra Brazzino al posto del numero due

19' tiro cross di Castiglione, attento Bova a deviare. A terra Beani, pronto un nuovo cambio negli ospiti

17 Ferrara per Pondaco nei biancoblu

16' leggerezza di Bova che dopo una presa da un corner esce di poco dall'area e l'arbitro assegna punizione indiretta al Borgio, proteste dei biancoblu che non ci stanno. Momento confuso, punizione per il Città di Savona per un tentativo di Gasco di intervenire su Bova, l'arbitro ha cambiato decisione

11' meglio il Borgio in questo avvio, ora corner per i rossoblu

5' Intervento in uscita di Bova sul pallone secondo Frumento e e direttore di gara su Molina, proteste invece da parte del Borgio con il nove di casa che rimane giu

1' ripartiti e subito Carparelli da posizione defilata all'interno dell'area, riesce a girarsi e a calciare, Bova respinge in corner

SECONDO TEMPO

47' termina la prima frazione con i padroni di casa in vantaggio

46' INTUISCE BOVA, MA NON RIESCE A PRENDERLA! BORGIO IN VANTAGGIO CON CARPARELLI!

45' steso Castiglione in area, rigore per i rossoblu!

42' fermato in fuorigioco Rapetti che stava per sfruttare un liscio di Hazizi su un cross

41' Savona in campo col 4-3-3 mentre il Borgio impostato con il 4-1-4-1

38' il terreno di Borgio non sta di certo aiutando nella costruzione palla a terra, tanti errori e con la palla lunga la soluzione piu cercata

32' corner Borgio, palla respinta, ci prova Castiglione, tiro sbilenco

30' sfida che fa fatica a decollare, ritmi bassi e oltre a qualche sprazzo nulla di che da segnalare

27' ammonito Scannapieco

21' ancora Romano, da pochi passi tiro centrale che Hazizi respinge

20' Romano! tiro cross pericoloso respinto da Hazizi sul palo

19' corner Borgio regalato dal Città di Savona dopo una conclusione imprecisa. Palla respinta, che poi arriva a Gasco che impegna Bova, sfera respinta

17' primo giallo per Matarozzo, che ferma fallosamente Castiglione una buona trama del Borgio

10' buon avvio da parte di entrambe, tanti i lanci verso Romano, posizionato sull'esterno sinistro.

7' contatto dubbio in area con Romano e Capello protagonisti, il direttore di gara lascia correre suscitando qualche polemica da parte del pubblico e dei giocatori biancoblu

2' subito corner per il Città di Savona, palla respinta e contropiede Borgio, che conquista a sua volta un tiro dalla bandierina

1' fischia l'arbitro, parte il campionato di Borgio e Città di Savona

Prima di campionato e subito una sfida molto interessante, al Comunale di Borgio Verezzi si sfidano i padroni di casa e il Città di Savona. Entrambe, sono state eliminate dalla Coppa Liguria, con i primi che hanno subito due sconfitte, mentre gli striscioni dalla dea bendata, che ha premiato la Vadese, nonostante una vittoria e un pareggio.

FORMAZIONI

Borgio Verezzi: Hazizi, Capello, Tassisto, Patitucci, Gambetta, Scannapieco, Carparelli, Gasco, Molina, Castiglione, Bianco

A disposizione: Grillo, Locatelli, Balbis, Pastorino, Pollero, De Giorgi, Viganò, Nida, Quartieri

Allenatore: Lovazzano

Città di Savona: Bova, Beani, Esposito, Buttu, Apicella, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Pondaco, Caredda

A disposizione: Superchi, Brazzino, Ferrara, Palumbo, Fancellu

Allenatore: Frumento

Arbitro: Giuseppe Fara (Genova)